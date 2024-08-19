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Горячее время

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 19.08.2024, 16:16
  • 2,810
Горячее время

Перед роспропагандой стоит непростая задача.

Ситуация на Курском направлении больше не вызывает в масс-медиа ажиотаж и панику, а «организованное отступление» российской армии с уничтожением собственной инфраструктуры превратилось в рутину.

Казалось бы, за две недели правительство страны должно было отладить нелегкий процесс эвакуации людей из зоны боевых действий, но нет. Судя по видео «с той стороны», в Судже остались брошены десятки людей.

В «горячее время» они отсиживаются в подвалах, в моменты затишья пытаются выжить без больниц и магазинов, подкармливаясь «у врагов». О пропавших без вести даже заикаться нельзя публично.

Кто выбрался в безопасную зону — столкнулись с неожиданной дилеммой — обещанные Путиным 10 тысяч рублей выплачиваются только тем беженцам, которые уехали в пункты временного размещения. Арендовавшим жилье за свой счет или поселившимся у родственников в материальной помощи отказано.

Просто напомним, что под принудительную эвакуацию попало около 200 тысяч человек, а в ПВЗ находятся только 10 тысяч жителей Курской области — 5% от числа бежавших.

Перед пропагандой стоит непростая задача обвинить во всем Киев, но она как-нибудь справится.

Телеграм-канал «День опричника»

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