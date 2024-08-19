Горячее время1
- Телеграм-канал «День опричника»
- 19.08.2024, 16:16
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Перед роспропагандой стоит непростая задача.
Ситуация на Курском направлении больше не вызывает в масс-медиа ажиотаж и панику, а «организованное отступление» российской армии с уничтожением собственной инфраструктуры превратилось в рутину.
Казалось бы, за две недели правительство страны должно было отладить нелегкий процесс эвакуации людей из зоны боевых действий, но нет. Судя по видео «с той стороны», в Судже остались брошены десятки людей.
В «горячее время» они отсиживаются в подвалах, в моменты затишья пытаются выжить без больниц и магазинов, подкармливаясь «у врагов». О пропавших без вести даже заикаться нельзя публично.
Кто выбрался в безопасную зону — столкнулись с неожиданной дилеммой — обещанные Путиным 10 тысяч рублей выплачиваются только тем беженцам, которые уехали в пункты временного размещения. Арендовавшим жилье за свой счет или поселившимся у родственников в материальной помощи отказано.
Просто напомним, что под принудительную эвакуацию попало около 200 тысяч человек, а в ПВЗ находятся только 10 тысяч жителей Курской области — 5% от числа бежавших.
Перед пропагандой стоит непростая задача обвинить во всем Киев, но она как-нибудь справится.
Телеграм-канал «День опричника»