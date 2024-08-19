СМИ: Россию изолируют ее «друзья» 19.08.2024, 16:37

Один из крупнейших банков Кыргызстана запретил переводы в рублях.

Банк MBank, являющийся одним из крупнейших банков Кыргызстана, приостановил переводы в рублях. Ограничение было введено на неопределенный срок, что может быть сигналом для россиян на территории страны и РФ, пишет obozrevatel.com.

Соответствующее объявление появилось на сайте финучреждения. Обрабатываться будут только входящие рублевые транзакции, проводимые по реквизитам от банков, которые не подпадают под санкции.

«Денежные переводы через российские банки, в том числе Сбербанк, Тинькофф и МТС приостановлены в обоих направлениях. Эта услуга временно недоступна на неопределенный срок. Входящие переводы будут осуществляться через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам», — гласит сообщение банка.

В Mbank не впервые вводят ограничения для транзакций из РФ. В июне банк временно ограничивал пополнение, переводы, конвертации по рублевым счетам и картам. Такое решение объяснили «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка».

Кроме того, тогда же аналогичные решения приняли и другие кыргызстанские банки. KICB ограничил рублевые денежные переводы с российскими банками, находящимися под санкциями, а «Бай-Тушум» отключил конвертацию рубль-доллар из-за введения санкций против Мосбиржи и резкого падения курса рубля.

Другие банки перестали поддерживать системы денежных переводов «Золотая корона», Astrasend, «Юнистрим», «РИА» и Western Union. Такая мера коснулась банков «Компаньон», РСК банка, Кыргызско-Швейцарского банка и Керемет банка.

Кроме того, в апреле стало известно, что в Кыргызстане прекратят обслуживать карты российской платежной системы «Мир». В апреле США ввели санкции против оператора этой системы.

Казахстан

Кыргызстан – не единственный союзник Кремля (по крайней мере, по Евразийскому экономическому союзу), который присоединился к финансовой изоляции РФ. В 2023 году стало известно, что Казахстанские банки отказываются принимать платежи в рублях от предпринимателей из России.

Проблемы с платежами в валюте РФ возникли в банках Halyk Bank, Fortenank, RBK bank, Bereke bank и «Точка». В результате российский бизнес стал переходить на казахстанские тенге. Кроме того, банки Казахстан тоже отказались российские обслуживать карты «Мир».

Армения

В марте стало известно, что карточки «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении. Причина все та же – боязнь международных санкций.

Китай

Российские импортеры признались, что китайские банки практически полностью перестали принимать прямые платежи из России – расчеты фактически приостановились с 20 июля. На деньги страны-агрессора соглашаются лишь 2% финансовых учреждений.

Из-за этого бизнес в РФ попытается проводить расчеты через третьи страны. Чаще всего компании из России отправляют платежи в Китай через гонконгские банки, но некоторые китайские кредитные организации отказываются работать с ними.

А в марте около десяти банков в КНР перестали принимать платежи из России, осуществленные в юанях – их стали отклонять, а деньги возвращать клиентам. Банки с международным участием (в частности, филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank) тоже не проводят китайские российские транзакции в юанях.

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