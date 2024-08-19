Германия начала переброску военной техники к границе с Беларусью 19.08.2024, 16:46

Задействована бригада повышенной бдительности.

В Вооруженных Силах Литвы сообщили, что немецкая бригада повышенной бдительности 19 августа начала перебрасывать свыше 650 единиц военной техники к литовскому городу Пабраде, что находится недалеко от границы с Беларусью.

Такие маневры предприняли для участия в учениях Grand Eagle-2/24, передало Литовское национальное радио и телевидение (LRT). Военная техника будет в течение трех дней (с 19 по 22 августа) двигаться от границы с Польшей до полигона генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

Как сообщила LRT, учения продлятся до 8 сентября. «Это учение, которое позволяет определить, насколько быстро немецкая армия сможет перераспределить свои силы и внести вклад в литовскую армию для защиты территориальной целостности Литвы», — написал источник.

Также учение нацелено на поддержание «высокого уровня боеготовности в подразделениях».

Прикрепленная к Литве немецкая бригада повышенной бдительности дежурит с 2022 года. Туда входит порядка 4 тыс. военных, это одно из подразделений сил быстрого реагирования немецкой армии.

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