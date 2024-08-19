закрыть
19 августа 2024, понедельник, 17:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Киевский план

1
  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 19.08.2024, 17:02
  • 2,638
Киевский план

Зеленский отзеркалил одну из целей Путина.

Третий (и последний) мост был разрушен украинцами через реку Сейм в районе села Карыж Глушковского района, сообщают Z-военкоры.

Теперь снабжение российской армии здесь возможно только через пантонные переправы, а если Владимир Путин после Баку захочет заехать и взглянуть на «ситуацию» своими глазами, то только вплавь.

По некоторым данным, ВСУ продвинулись чуть глубже на запад от Суджи и взяли под контроль село Апанасовка в Кореневском районе.

Накануне вечером Владимир Зеленский заявил, что намерен создать в Курской области «буферную зону», отзеркалив тем самым одну из целей Путина, планировавшего в мае сделать подобное в Харьковской области.

Кое в чем киевский план уже начал реализовываться — затянувшаяся «ситуация» заставляет Минобороны РФ оттягивать в приграничье не только срочников, но и спецназ.

Телеграм-канал «День опричника»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов