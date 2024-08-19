Киевский план1
- Телеграм-канал «День опричника»
- 19.08.2024, 17:02
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Зеленский отзеркалил одну из целей Путина.
Третий (и последний) мост был разрушен украинцами через реку Сейм в районе села Карыж Глушковского района, сообщают Z-военкоры.
Теперь снабжение российской армии здесь возможно только через пантонные переправы, а если Владимир Путин после Баку захочет заехать и взглянуть на «ситуацию» своими глазами, то только вплавь.
По некоторым данным, ВСУ продвинулись чуть глубже на запад от Суджи и взяли под контроль село Апанасовка в Кореневском районе.
Накануне вечером Владимир Зеленский заявил, что намерен создать в Курской области «буферную зону», отзеркалив тем самым одну из целей Путина, планировавшего в мае сделать подобное в Харьковской области.
Кое в чем киевский план уже начал реализовываться — затянувшаяся «ситуация» заставляет Минобороны РФ оттягивать в приграничье не только срочников, но и спецназ.
Телеграм-канал «День опричника»