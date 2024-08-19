Правительство Украины одобрило законопроект, касающийся Беларуси 1 19.08.2024, 17:15

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Он подразумевает ограничения в послевоенный период.

Украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предполагает запрет на государственные закупки у компаний, связанных с Россией, Беларусью и Ираном, в рамках восстановления страны после войны.

В документе также указано, что планируется внедрение европейских стандартов в процесс публичных закупок, что уже работает в странах Евросоюза, отмечается в сообщении Кабинета министров.

«Принятие этого закона внедрит новые эффективные инструменты, уже работающие в ЕС. Это позволит повысить эффективность расходов государственных средств, а также лучше планировать и реализовывать процесс закупок», — пояснила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

Среди предложенных изменений — запрет на закупку товаров и услуг у компаний и резидентов из России, Беларуси и Ирана. Законопроект также предусматривает возможность создания зарезервированных контрактов для компаний, связанных с ветеранами войны.

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