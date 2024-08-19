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Германия объявила о новом пакете помощи Украине

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  • 19.08.2024, 17:27
  • 2,664
Германия объявила о новом пакете помощи Украине

Киев получит ПВО, дроны и не только.

Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. В него вошли дополнительная система ПВО Iris-T SLS, снаряды калибра 155-м, надводные и разведывательные дроны и другая техника.

Согласно сообщению правительства Германии, Украина получит:

1 зенитно-ракетный комплекс IRIS-T;

14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

10 морских дронов;

16 разведывательных беспилотников Vector;

6 высокомобильных инженерных экскаваторов;

1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;

материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

55 тысяч аптечек первой помощи;

700 штурмовых винтовок MK 556;

10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;

50 винтовок CR 308.

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