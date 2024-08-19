Германия объявила о новом пакете помощи Украине

Германия объявила о новом пакете помощи Украине3
- 19.08.2024, 17:27
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Киев получит ПВО, дроны и не только.
Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. В него вошли дополнительная система ПВО Iris-T SLS, снаряды калибра 155-м, надводные и разведывательные дроны и другая техника.
Согласно сообщению правительства Германии, Украина получит:
1 зенитно-ракетный комплекс IRIS-T;
14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
10 морских дронов;
16 разведывательных беспилотников Vector;
6 высокомобильных инженерных экскаваторов;
1 бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;
материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
55 тысяч аптечек первой помощи;
700 штурмовых винтовок MK 556;
10 высокоточных винтовок HLR 338 с патронами;
50 винтовок CR 308.