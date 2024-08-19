Осужденных на «домашнюю химию» белорусов массово отправляют в колонии

Осужденных на «домашнюю химию» белорусов массово отправляют в колонии5
- 19.08.2024, 17:35
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Большинство таких дел рассматриваются в судах Минска.
В последние месяцы увеличилось количество случаев, когда осужденным к ограничению свободы без направления в открытые исправительные учреждения («домашней химии») ужесточают наказание, отправляя их в колонию, сообщает правозащитный центр «Вясна».
С начала июня в судах уже рассмотрели или готовятся рассмотреть 15 дел о замене ограничения свободы в отношении тех, кто был осужден по «протестным» статьям. Большинство таких дел проходят в судах Минска. В некоторых случаях судебные заседания проводятся даже в отношении тех, кто покинул Беларусь после вынесения приговора.
Правозащитники сообщают о давлении на тех, кто отбывает наказание в виде «домашней химии»: их посещают с ночными проверками, ограничивают в свободе передвижения, а за малейшие нарушения могут отправить на «сутки». Если зафиксированы три нарушения, человека могут признать злостным нарушителем и ужесточить ему наказание, переведя в колонию.