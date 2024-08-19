«Путин готов отдать Курск, но главный «сюрприз» для него еще впереди» 4 19.08.2024, 17:39

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Российская группировка в Украине имеет слабое место.

Российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, решил не бросать все силы на отвоевание захваченных Силами обороны Украины территорий Курской области. Однако российская группировка в Украине имеет слабое место, поэтому у ВСУ есть все шансы этим воспользоваться и начать операцию по освобождению Крыма.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Судя с политики, которую проводит Путин, он не собирается снимать войска с восточного фронта, особенно с оперативных направлений в Донецкой области. Они пытаются не просто держать фронт, а использовать ту ситуацию, что мы не перекидываем на это направление достаточного количества резервов, для захвата как можно большего количества территорий.

То есть, его позиция такова: пусть Курск захватывают, потому что главное для нас захватить Донбасс. Поэтому если он сможет захватить Донбасс, тогда может возникнуть вопрос снятия какого-то количества войск с этого направления. Если, конечно, они там еще останутся при таких потерях, которые несет Российская Федерация. Но если они не смогут захватить эту территорию, он и не сможет снять войска оттуда», - рассказал Жданов.

Также эксперт прокомментировал информацию о проведении в России мобилизации.

«Что касается мобилизации, то уже давно в российском пространстве «ходит» дата 11 сентября, которая может быть датой объявления очередной волны мобилизации - до 500 тысяч солдат. Если будет объявлена мобилизация, то в декабре, не раньше, мы увидим эти войска на поле боя. Кстати, здесь будет особенность - не так, как 2022 году, когда первые мобилизованные появились через две недели после объявления мобилизации - это был оперативный резерв и его сразу поставили в строй. Сейчас это будут гражданские люди, которых нужно будет учить хотя бы чему-нибудь. Поэтому мобилизация в ближайшие месяцы их не спасет. Даже декабрь – это очень оптимистично, скорее всего, где-то под Новый год, не раньше», - добавил эксперт.

По словам Жданова, сейчас для Украины наступает очень удачное время для освобождения Крыма.

«Сейчас для нас очень удачное время для операции по освобождению Крыма. Почему? Потому что для первой волны тушения «пожара» в Курской области Россия сняла усиление, которое планировалось для Херсонской и Запорожской областей - они могли забрать оттуда до 15 батальонов. То есть, сегодня наименьшая концентрация войск РФ на нашей территории именно там и действительно было бы неплохо воспользоваться этой возможностью.

Сегодня мы уже готовим основу для проведения такой операции, зачищая Крым от систем ПВО врага, уничтожаем военные объекты и объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие российские войска на территории самого Крыма, то есть работа уже идет. Что касается самолетов F-16, то минимально для выполнения огневых задач хватит того количества, которое у нас есть сейчас, так что если есть возможность, их нужно применять», - резюмировал Жданов.

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