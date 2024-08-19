Как лишить РФ авиации: эксперт назвал приоритетные цели для Украины 19.08.2024, 17:55

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Удары по российским аэродромам играют второстепенную роль.

Аэродромы на территории РФ, по которым накануне нанесли удар Силы обороны Украины, использовались оккупантами в основном для тактической авиации, которая наносила удары КАБами, пояснил в эфире телемарафона авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

«Относительно ударов по аэродромам на территории РФ - следует заметить, что мы видим определенную динамику уменьшения КАБов. Не в том количестве, что мы хотели, ведь враг все еще продолжает их применять. Но их стало значительно меньше. Надо и дальше работать по этим аэродромам для того, чтобы уменьшить возможность использования самолетов для ударов по территории Украины. Ведь враг также применяет ракеты малой дальности Х-59, Х-69. Для этого Силы обороны и работают по таким самолетам, как Су-57 на дальних аэродромах на территории РФ», - пояснил Храпчинский.

Он также объяснил, сколько самолетов может производить сейчас Россия: «Что касается стратегической авиации, то таких самолетов они не выпускают. Тактическую авиацию они несколько могут делать - около 6 самолетов в год. В России есть большие остатки самолетов, которые стоят на сохранении. Можно посмотреть даже по спутниковым снимкам той же Оленьи, где стоит целая база Ту-22 М3 - это около 24 самолетов. Но они из трех самолетов один смогут собрать».

По словам Храпчинского, сейчас главная задача для Сил обороны - бить по заводам по производству определенных комплектующих, которые больше всего изнашиваются в самолетах.

«Это определенные комплектующие в двигателях, гидравлической трубке. И здесь следует заметить, что все эти заводы попадают под расстояние действия наших БПЛА, которые могут наносить существенный удар таким маленьким комплектующим, чтобы выбить возможность их замены на самолетах. Тогда мы будем видеть уменьшение использования тактической авиации», - отметил Храпчинский.

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