В Островецком районе учитель тренировал несуществующих детей 19.08.2024, 18:30

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Тренер заработал больше 9000 рублей.

Тренера из Островецкого района судили за мошенничество: по документам он проводил занятия в трех группах, которых не существовало, рассказали в прокуратуре Гродненской области.

По словам прокуратуры, обвиняемый работал тренером-преподавателем в спортивной школе и полгода получал деньги, которые ему не полагались.

— Мужчина обманул должностных лиц спортивной школы и предоставил им фиктивные документы о формировании трех учебных групп и проведении в них занятий, похитил начисленные в качестве заработной платы деньги в сумме более 9000 рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Суд решил: наказать преподавателя лишением свободы на год с отсрочкой в год, а также общественно-полезными работами. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

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