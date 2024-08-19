Дания разрешила Украине наносить удары по России своим оружием 19.08.2024, 18:38

Об этом заявил глава датского МИДа.

Украинские военные вправе наносить удары по территории России датским оружием, переданным Украине. Об этом заявил глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен, передает телерадиокомпания DR.

«Если наносить удары по инфраструктуре или военным объектам противника, то это полностью в рамках правил войны. <...> Нельзя устанавливать такой лимит, по которому [датское] вооружение может использоваться только на украинской территории», — сказал Расмуссен.

Глава датского МИДа добавил, что поддержка Украины со стороны Дании после наступления в Курской области не изменилась.

19 августа правительство Дании приняло решение о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 783 млн крон (около $116 млн). Средства предназначены для закупки продукции у украинского военно-промышленного комплекса, а также через иностранных партнеров.

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