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Белорусы смогут увидеть Осетровую Луну, совпавшую с Суперлунием

  • 19.08.2024, 18:52
Белорусы смогут увидеть Осетровую Луну, совпавшую с Суперлунием

Редкое явление можно будет наблюдать в 21:26 по минскому времени.

Белорусы увидят Осетровую Луну, или Голубое Суперлуние 19 августа. В 2024 году Осетровая Луна представляет собой сочетание Суперлуния и Голубой Луны. Подобное является довольно редким явлением. Увидеть его можно будет увидеть в 21.26 по минскому времени.

Название Осетровая Луна связывают с индийскими племенами, которые как раз в указанное время ловили осетров. Что же касается названия Голубая Луна, то оно никак связано с цветом, а берет свое начало у англоязычного выражения Once in a Blue Moon, что в переводе звучит как «однажды под голубой Луной» и означает довольно редкое событие. К слову, в следующий раз подобное Суперлуние может произойти в период с зимы по весну 2037 года.

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