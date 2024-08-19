В Италии при крушении суперъяхты пропал «британский Билл Гейтс» 19.08.2024, 19:01

Cуперъяхта Bayesian затонула во время торнадо у берегов Палермо.

Британский технологический магнат Майк Линч пропал без вести после крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии, сообщает The Guardian.

59-летний предприниматель — один из четырех британцев, пропавших без вести после катастрофы. Его жену Анджелу Бакарес удалось спасти. Кроме того, пропали два американца и один канадец.

Линч известен как один из учредителей известной в Великобритании компании по разработке программного обеспечения Autonomy. В связи с этим его прозвали «британский Билл Гейтс», отмечает Sky News. В 2006 году Линч был награжден орденом Британской империи за заслуги в предпринимательстве. Кроме того, в минувшем июне суд присяжных США снял с него обвинения по 15 пунктам мошенничества, предъявленные после продажи Autonomy компании Hewlett-Packard (HP) в 2011 году.

Cуперъяхта Bayesian затонула во время торнадо утром 19 августа у берегов Палермо на юге Италии. На борту находились 12 гостей и десять членов экипажа. 15 человек были спасены.

Яхта принадлежала Линчу, отмечает Sky News. Она вмещала до 12 гостей, которые могли расположиться в шести люксовых каютах, и экипаж численностью до десяти человек. Яхта длиной 56 м была построена на итальянской верфи Виареджо компании Perini Navi и передана владельцу в 2008 году.

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