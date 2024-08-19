закрыть
19 августа 2024, понедельник, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин признал, что Россия столкнулась с «кризисом» на украинском направлении

13
  • 19.08.2024, 19:19
  • 12,840
Путин признал, что Россия столкнулась с «кризисом» на украинском направлении

Об этом диктатор РФ заявил на встрече с правителем Азербайджана.

19 августа диктатор России Владимир Путин заявил в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что у РФ есть кризис на «украинском направлении». Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

Заявление диктатора последовало в контексте урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении», – сказал Путин.

Он не объяснил, что именно он называет «кризисом».

Признав, что у РФ есть проблемы с Украиной, в которую российские оккупанты полномасштабно вторглись в феврале 2022 года, глава Кремля заговорил об «исторической вовлеченности России в ситуацию на Южном Кавказе» и больше об Украине не упоминал.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов