В некоторых маршрутках появилась возможность оплатить проезд банковской картой 19.08.2024, 19:43

Первыми стали маршрутки «Минск-Слуцк».

Маршрутки «Минск-Слуцк» перевозчика ООО «Линия дорог» стали первыми в Беларуси, в которых билет у водителя можно купить с помощью банковской карты, сообщает Межрегиональная ассоциация перевозчиков.

«Процесс максимально простой. Приложили карту к терминалу, он выдал билет. Все занимает считанные секунды. К слову, терминал выдает билет установленного образца. От пассажиров получаем положительные отзывы. Водители также довольны. Ситуаций, когда сразу несколько пассажиров хотят расплатиться крупной купюрой, а наличных для сдачи не хватает, стало гораздо меньше», — отмечают в ООО «Линия Дорог».

Кроме того, использование новых терминалов позволило отказаться от громоздких кассовых аппаратов.

Пока нельзя сказать, что все пассажиры перешли на оплату картой. Для многих привычнее использовать наличные деньги.

«Но в целом видим тенденцию по росту количества тех, кто пользуется безналичными системами расчета. И речь не только про оплату картой. Благодаря сотрудничеству с известным сервисом по бронированию и продаже билетов, предоставляем пассажиру возможность купить билет на поездку онлайн», — отметили в компании-перевозчике.

Напомним, что по закону нет обязательных требований для установки терминалов в маршрутках.

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