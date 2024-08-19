В Италии разоблачили выдававшую себя за императрицу немку

В Италии разоблачили выдававшую себя за императрицу немку4
- 19.08.2024, 19:52
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Обман раскрылся из-за того, что женщина регулярно нарушала правила дорожного движения.
Дорожная полиция Италии разоблачила немку, которая выдавала себя за императрицу. Обман раскрылся из-за того, что женщина регулярно нарушала правила дорожного движения, сообщает итальянская газета La Repubblica.
В отношении 49-летней гражданки Германии Сандры Николь Мартинес было возбуждено уголовное дело о подделке документов и мошенничестве, ей грозит штраф до €100 тыс.
По данным издания, Мартинес была вхожа в высший свет Рима, называла себя аристократкой и даже императрицей. Она также основала собственный «императорский дом Глодени» (Imperial House Of Glodeni) и провозгласила себя его главой. Glodeni (Глодяны) — это город в Молдове.
Полиция Италии обнаружила, что «императрица» регулярно нарушала ПДД и накопила 600 штрафов. Кроме того, у Мартинес обнаружили два люксовых автомобиля: Bentley Continental Cabrio и Ferrari California с немецкими и австрийскими номерами, изначально выданными для других машин. В Германии на них был зарегистрирован грузовик.