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В Италии разоблачили выдававшую себя за императрицу немку

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  • 19.08.2024, 19:52
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В Италии разоблачили выдававшую себя за императрицу немку
Сандра Николь Мартинес

Обман раскрылся из-за того, что женщина регулярно нарушала правила дорожного движения.

Дорожная полиция Италии разоблачила немку, которая выдавала себя за императрицу. Обман раскрылся из-за того, что женщина регулярно нарушала правила дорожного движения, сообщает итальянская газета La Repubblica.

В отношении 49-летней гражданки Германии Сандры Николь Мартинес было возбуждено уголовное дело о подделке документов и мошенничестве, ей грозит штраф до €100 тыс.

По данным издания, Мартинес была вхожа в высший свет Рима, называла себя аристократкой и даже императрицей. Она также основала собственный «императорский дом Глодени» (Imperial House Of Glodeni) и провозгласила себя его главой. Glodeni (Глодяны) — это город в Молдове.

Полиция Италии обнаружила, что «императрица» регулярно нарушала ПДД и накопила 600 штрафов. Кроме того, у Мартинес обнаружили два люксовых автомобиля: Bentley Continental Cabrio и Ferrari California с немецкими и австрийскими номерами, изначально выданными для других машин. В Германии на них был зарегистрирован грузовик.

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