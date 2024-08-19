В Копыльском районе горела деревня 19.08.2024, 20:03

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Огонь охватил шесть домов и хозяйственных построек.

19 августа в Копыльском районе Минской области горела деревня Выня. Спасатели несколько часов боролись с огнем, там работало около десятка единиц спецтехники. Как пишет «Минская правда», воду для заправки автоцистерн подвозила сельскохозяйственная техника. Тракторы вспахали землю вокруг деревни для недопущения распространения огня на поле.

На месте разворачивали штаб ликвидации чрезвычайной ситуации. По первоначальным данным спасателей, в деревне горело 6 домов и хозяйственных построек. Очевидцы говорят, что горели дома, в которых никто не живет. В Копыльском райисполкоме говорят, что в деревню приезжают дачники.

МЧС сообщает о 3 уничтоженных огнем домах, которые использовались как дачи, и 6 хозяйственных построек. Еще один дом и одна постройка повреждены. Причина возгорания пока неизвестна.

Пострадавших нет.

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