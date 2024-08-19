Печально известный «тонущий» дом в Минске обещают сдать к концу года

Печально известный «тонущий» дом в Минске обещают сдать к концу года2
- 19.08.2024, 20:21
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Дом на нестабильном грунте строят с 2017 года.
Печально известный дом на Академика Купревича, 16 в Минске обещают сдать к концу 2024 года.
Об этом заявил директор Минского домостроительного комбината Виталий Громыко. На данный момент строители укрепляют фундамент и устанавливают в подвалах дополнительные сваи, пишет БелТА.
«В 2019 году была обнаружена сверхнормативная усадка здания — до 30 см. Были проведены определенные мероприятия, в том числе помесячное и годовое наблюдение за осадкой здания. По результатам наблюдений и исследований, проводимых ГП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С.С.», в марте 2023 года была введена в эксплуатацию третья секция дома.
На первую и вторую — разработан план мероприятий поэтапного ввода объекта в эксплуатацию, который мы успешно реализуем. На данном этапе идет забивка 48 пробных свай. После испытаний будет проводиться массовая забивка свай, их порядка 300. В конце августа — начале сентября начнем испытание этих свай», — заявил Громыко.
Причиной сверхнормативной усадки стала несущая способность грунтов — они не позволяют нести необходимую для дома нагрузку. Для Минска такая ситуация нехарактерна. Поэтому до того, как приступить к реализации плана мероприятий, белорусские строители обратились к специалистам из Санкт-Петербурга.
Дом на Академика Купревича начали строить в 2017 году. 16-этажное здание с тремя секциями на 235 квартир возвели в русле высохшей реки, в результате дом стал проседать, за что и получил прозвище «тонущего». В итоге стройка сильно затянулась, а дольщикам пришлось доплачивать за жилье.