15-кратный чемпион Беларуси по объявлению ищет футболистов 19.08.2024, 20:55

Борисовский БАТЭ переживает не лучшие времена.

Безработным игрокам в расцвете сил самое время пошевелиться, потому что на одном из сайтов службы занятости размещены неожиданные вакансии.

Борисовский БАТЭ переживает не лучшие времена. В прошлом сезоне впервые с 2005 года самый титулованный клуб страны остался без медалей национального чемпионата, финишировав на 5-й позиции. В нынешнем первенстве дела у «желто-синих» идут еще хуже. После 17 туров из 30 команда, с которой работает Игорь Криушенко, находится лишь на 11-й позиции.

Состав БАТЭ в настоящее время лишен звездных игроков и, по общему мнению, является одним из слабейших в истории клуба с тех пор, как он в 1998 году пробился в высшую лигу. В частности, на последний кэмп национальной сборной в мае не был вызван ни один представитель борисовского коллектива.

В банке вакансий «Город работ» БАТЭ разместил вакансию сразу на три места. Клуб ищет спортсмена-инструктора, то есть футболиста, на полную ставку с профессионально-техническим образованием. Какой опыт работы требуется, не конкретизируется.

Зато указывается зарплата. Если кандидат подойдет борисовской команде, то он будет получать от 2 до 12 тысяч белорусских рублей.

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