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В Минске во время непогоды рухнуло балконное окно с восьмого этажа

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  • 19.08.2024, 21:11
  • 7,502
В Минске во время непогоды рухнуло балконное окно с восьмого этажа

Фотофакт.

Читатель рассказал корреспонденту Onlíner о серьезном происшествии в столичном микрорайоне Уручье. По его словам, во время непогоды с восьмого этажа многоквартирного дома рухнуло балконное окно — все целиком, четыре остекленные створки.

Инцидент произошел приблизительно в 19 часов. Вечером погода испортилась: шел дождь, поднялся ветер.

— Это улица Городецкая, 13. Я сам видел, как все случилось. Ветер в тот момент был сильный, но не слишком. Вероятно, окно уже было не очень хорошо закреплено в тот момент, — предположил очевидец.

Окно упало на зеленую зону, но поблизости расположены тротуары, на которых могли находиться люди.

— Неподалеку проходила девушка с собакой, но обошлось, — рассказал читатель.

Судя по фото, падая, окно зацепило кирпичный козырек на втором этаже, он также частично обвалился.

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