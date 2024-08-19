В Чикаго открывается предвыборный съезд Демократической партии 3 19.08.2024, 21:41

На нем Камала Харрис официально примет номинацию кандидатом в президенты США.

В Чикаго открывается предвыборный съезд Демократической партии, на котором вице-президент Камала Харрис официально примет номинацию кандидатом в президенты – спустя месяц после того, как президент Джо Байден, выступивший катастрофически на дебатах с Дональдом Трампом, объявил о выходе из гонки.

Вход Харрис в кампанию стремительно объединил партию и вызвал огромный прилив энтузиазма – вместо кандидата, которого подавляющее большинство избирателей считали слишком старым для нового срока, демократы идут на выборы с очень молодым в сравнении с Трампом политиком, которая может стать первой женщиной – президентом США, к тому же афроамериканского и азиатско-американского происхождения. Формально делегаты партии уже проголосовали за Харрис виртуально в начале августа, так что цель съезда – представить ее стране как кандидата от демократов, пишет «Радио Свобода».

Байден в качестве кандидата должен был бы выступать на закрытии съезда в четверг, но теперь его речь перенесли на первый, наименее заметный день (возможно, чтобы дистанцировать Харрис от непопулярного президента). Впрочем, делегатов на входе встречает цитата из речи Байдена о выходе из гонки «История в ваших руках».

“When the Democratic National Convention opens in Chicago tomorrow, the stairs at the delegate entrance (above)will say:



"History Is In Your Hands"



— a quote from Biden's Oval Office address on July 24.” https://t.co/eIBNvVN0Xk pic.twitter.com/tDReu8yH4F — John W. McCarthy (@JohnWMcCarthy) August 18, 2024

В понедельник также выступит бывшая госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

Во вторник – выступление Обамы, и не только бывшего президента, но, по сообщения СМИ, и его жены Мишель – одной из самых популярных фигур в американской политике (которой она всегда сторонилась, что не мешало многим мечтать о ней как президенте). Также выступит «второй джентльмен» США, муж Харрис Дуг Эмхофф.

В среду на съезде выcтупят бывший президент Билл Клинтон и экс-спикер Нэнси Пелоси, которые одними из первых поддержали кандидатуру Харрис (Обамы заявили о поддержке лишь несколько дней спустя). И в среду примет номинацию в качестве кандидата в вице-президенты Тим Уолц, явление которого в большой политике вызвало большой энтузиазм у демократов.

В четверг номинацию примет сама Харрис. За четыре недели она преобразила кампанию, резко поднявшись в опросах и привлекая, в частности, молодежь и небелых избирателей. Ее тон, энергичный и радостный, контрастирует с ощущением от кампании Байдена, который строил ее на страхе перед возвращением Трампа.

Съезду демократов с Харрис и Уолцом предсказывают счастливую атмосферу, вспоминая танцы под «Макарену» на конвенции в Чикаго в 1996 году перед переизбранием Билла Клинтона.

Однако, возможно, демократам придется вспомнить их съезд в Чикаго в 1968 году. Тогда, на волне массовых протестов против войны во Вьетнаме президент Линдон Джонсон отказался идти на переизбрание, и «открытый» съезд, на котором друг другу противостояли разные фракции партии, проходил в обстановке антивоенных манифестаций и беспорядков в городе. Вице-президент Хамфри, получивший номинацию, проиграл выборы Никсону.

Сейчас в Чикаго планируют протесты пропалестинские группы, которые недовольны поддержкой Израиля администрацией Байдена и сочли, что Харрис продолжит эту линию. Среди почти 5 тысяч делегатов съезда есть несколько десятков, избранных на праймериз «ни за кого» – как часть пропалестинских протестов.

Общая картина

Дистанцирование от пропалестинских групп может быть электорально правильным для Харрис: поддержка права Израиля на самооборону вместе с попытками остановить войну в Газе популярны среди американских избирателей, включая центристов, голоса которых могут быть решающими на выборах.

Харрис, которая прежде была довольно левой, предстоит балансировать между поддержкой «прогрессистского» крыла партии и поиском путей к колеблющимся избирателям в колеблющихся штатах – в борьбе с Трампом, которым представляет Харрис опасным социалистом.

Главный вопрос в глазах центристов – экономика и высокая инфляция. Харрис, которая первые недели своей кампании наслаждалась энтузиазмом сторонников и избегала подробного разговора о сложных вопросах на прошлой неделе, наконец опубликовала экономический план.

Один из его пунктов, о запрете «завышения цен» на продукты питания, дал повод республиканцам усилить атаки на Харрис как сторонницу социалистических практик – и кампании Харрис пришлось перейти к обороне и давать разъяснения. Это может быть первым знаком того, как будет выглядеть кампания последние два месяца.

Трамп после смены соперника несколько недель не мог найти почву под ногами, предавшись личным выпадам против Байдена и Харрис, несмотря на призывы республиканцев говорить о выигрышных для них проблемах вроде экономики и иммиграции. Трамп не очень прислушивается и продолжает высказываться, например, о том, что выглядит лучше Харрис.

Ситуация в опросах после первоначального резкого роста рейтингов Харрис, кажется, стабилизировалась: в общенациональных опросах у нее небольшое преимущество, в коллегии выборщиков ее шансы с Трампом приблизительно равны – в колеблющихся штатах статистически они очень близки.

Today's update. 2nd straight mediocre polling day for Harris. In the range where it could be noise, but her lead in our national polling average has been trimmed to 2.4 points from 3.1.https://t.co/vsGVG18HHI pic.twitter.com/r5rf4hLPa4 — Nate Silver (@NateSilver538) August 16, 2024

Что дальше

Предвыборный съезд обычно дает кандидатам небольшой и кратковременный рост рейтингов, а затем страну ждет пик кампании (неформально – от Дня труда, который в этом году 2 сентября, до выборов 5 ноября). Харрис и Трамп представят – на дебатах и за их пределами – конкурирующие взгляды на будущее.

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