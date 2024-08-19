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В ВСУ показали, как выглядит Суджа под контролем Украины

  • 19.08.2024, 22:01
  • 3,728
В ВСУ показали, как выглядит Суджа под контролем Украины

Видео.

Украинские защитники держат под контролем город Суджа Курской области. Местные жители не боятся с ними контактировать.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ в Telegram.

«СтратКом» обнародовал видео, на котором присутствуют кадры из Суджи. Примечательно, что сильных разрушений в результате наступления украинских военных в городе нет.

При этом местные жители, которые остались в Судже, контактируют с украинскими воинами. Женщина, проживающая в городе рассказывает, что местные власти пообещали эвакуировать их на автобусах, но этого так и не сделали.

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