В ВСУ показали, как выглядит Суджа под контролем Украины
- 19.08.2024, 22:01
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Видео.
Украинские защитники держат под контролем город Суджа Курской области. Местные жители не боятся с ними контактировать.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ в Telegram.
«СтратКом» обнародовал видео, на котором присутствуют кадры из Суджи. Примечательно, что сильных разрушений в результате наступления украинских военных в городе нет.
При этом местные жители, которые остались в Судже, контактируют с украинскими воинами. Женщина, проживающая в городе рассказывает, что местные власти пообещали эвакуировать их на автобусах, но этого так и не сделали.