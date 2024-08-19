В «Новой Боровой» открыли школу с арт-центром и скейт-парком за $20 млн
- 19.08.2024, 22:15
Вот как она выглядит.
В жилом районе «Новая Боровая» под Минском открылась новая школа на 1125 детей, пишет издание «Беларусь и мир». Комплекс из трех корпусов стоимостью около 20 млн долларов возведен частным застройщиком и безвозмездно передан на баланс райисполкома.
В учреждении образования находится 69 учебных аудиторий, в том числе кабинет информатики и лингафонные кабинеты. Также обустроены игровые и мастерские для работы с деревом, металлом и тканью. Продумана кулинарная студия с большой кухней.
Есть малый и большой спортзалы с трибунами, просторная библиотека и актовый зал. Столовая выполнена в виде городского бистро. Интересно, что в администрацию ведут прозрачные двери, чтобы устранить барьер между учителем и учеником.
Обустроены специальные творческие и спортивные пространства: амфитеатр для будущих музыкантов, медиацентр для юных блогеров, выставочная зона, магнитная стена-паззл, столы для настольного тенниса, многофункциональные маркерные доски.
Во дворе — детская площадка с веревочным комплексом, музыкальными инструментами и качелями. Для спорта — большой стадион с искусственным покрытием, воркаут-зона, площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола.
Из необычного — памп-треки для велосипедов, самокатов и скейтов разной сложности. Можно отдохнуть и в тишине: на площадке с большими гамаками и переносными стульями.
Все классы уже сформированы. В них будут учиться дети из Новой Боровой, Копища и Валерьянова. Нашлись места и для школьников из других микрорайонов и поселков.
Педколлектив тоже собран — в основном из учителей высшей и средней категории, но и с молодыми специалистами.