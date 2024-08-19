Белорус Илья Шкурин забил свой второй гол в сезоне в чемпионате Польши 19.08.2024, 22:33

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Илья Шкурин забил свой второй гол в сезоне за «Сталь» в футбольном чемпионате Польши. Белорусский нападающий польской команды отправил мяч в ворота «Пяста». Случилось это на 79-й минуте. Шкурин открыл счет (через 5 минут «Сталь» забила второй гол, победа — 2:0).

Первый гол в сезоне Илья Шкурин забил в июле. В прошлом сезоне он забил 16 голов (второе место среди бомбардиров чемпионата Польши).

После президентских выборов и разгона мирных протестов в 2020-м Шкурин заявил, что не будет выступать за национальную сборную Беларуси, пока страной управляет Александр Лукашенко.

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