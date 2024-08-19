Президент Чехии: Украина может вступить в НАТО, даже пока она частично оккупирована 19.08.2024, 22:37

Петр Павел напомнил о примере Германии.

Чешский президент Петр Павел считает, что вступление Украины в Североатлантический Альянс не должно зависеть от восстановления полного контроля над всей ее территорией.

Об этом он сказал в совместном интервью чешским изданиям Novinky и Pravo.

Павел считает, что полное восстановление контроля Украины над всей территорией не является «обязательным условием» членства в НАТО.

«Если будет демаркация, даже какой-то административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», – пояснил он.

Президент Чехии напомнил о примере Германии, которую приняли в Альянс в 1955 году, хотя часть ее территории была под оккупацией Советского Союза до 1990-го.

«Поэтому я думаю, что есть решение и техническое, и юридическое, чтобы позволить Украине вступить в НАТО, не втягивая НАТО в конфликт с Российской Федерацией», – отметил Павел, добавив, что это возможно только после начала переговоров между Киевом и Москвой.

Он подчеркнул, что демократические страны должны рассматривать оккупированные Россией территории Украины только как временно оккупированные.

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