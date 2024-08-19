Украинские спецназовцы обезвредили российских военных в Курской области
- 19.08.2024, 23:33
Видео.
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали работу по выявлению и уничтожению российских военнослужащих в Курской области.
Соответствующую запись командование Сил спецопераций сделало на своей странице в телеграм-канале.
«Вражеские военнослужащие пытаются укрываться в промзонах, на оборудованных позициях и в гражданских домах. Воины одного из подразделений ССО Украины демонстрируют часть своей работы по выявлению и уничтожению вражеских сил», - говорится в сообщении.
В командовании отмечают, что засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных - «ежедневная работа операторов Сил спецопераций на территории противника».