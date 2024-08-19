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Украинские спецназовцы обезвредили российских военных в Курской области

  • 19.08.2024, 23:33
Украинские спецназовцы обезвредили российских военных в Курской области

Видео.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали работу по выявлению и уничтожению российских военнослужащих в Курской области.

Соответствующую запись командование Сил спецопераций сделало на своей странице в телеграм-канале.

«Вражеские военнослужащие пытаются укрываться в промзонах, на оборудованных позициях и в гражданских домах. Воины одного из подразделений ССО Украины демонстрируют часть своей работы по выявлению и уничтожению вражеских сил», - говорится в сообщении.

В командовании отмечают, что засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных - «ежедневная работа операторов Сил спецопераций на территории противника».

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