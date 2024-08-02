В Австралии создали завод, производящий кирпич из разрушенных домов 2.08.2024, 1:59

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В Австралии построили мобильный завод MCC, являющийся передвижным транспортным контейнером, который можно быстро развернуть в районах стихийных бедствий или военных действий. Этот мобильный завод способен превращать обломки и отходы разрушенных построек в кирпич, используя размолотый порошок, воду и небольшое количество цемента. Об этом сообщает NewAtlas.

Кроме того, завод может использовать другие отходы, такие как пластиковые бутылки, стекла и шахтные хвосты. Эта мобильная производственная машина приписывается компании Mobile Crisis Construction (MCC). Простое развертывание и возможность использования обломков и отходов сделали этот мобильный завод привлекательным инструментом восстановления жилья и инфраструктуры в Украине.

Завод не является полностью автономным, но требует использования дизельного генератора для питания и отдельно стоящей молотковой мельницы для измельчения обломков и отходов. Процесс производства состоит в перемешивании порошка с цементом и водой, чтобы получить смесь готового кирпича. Этот кирпич может быть складной и соединяемый между собой, чтобы создать здания без использования раствора.

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