закрыть
2 августа 2024, пятница, 2:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Австралии создали завод, производящий кирпич из разрушенных домов

  • 2.08.2024, 1:59
В Австралии создали завод, производящий кирпич из разрушенных домов

Видео.

В Австралии построили мобильный завод MCC, являющийся передвижным транспортным контейнером, который можно быстро развернуть в районах стихийных бедствий или военных действий. Этот мобильный завод способен превращать обломки и отходы разрушенных построек в кирпич, используя размолотый порошок, воду и небольшое количество цемента. Об этом сообщает NewAtlas.

Кроме того, завод может использовать другие отходы, такие как пластиковые бутылки, стекла и шахтные хвосты. Эта мобильная производственная машина приписывается компании Mobile Crisis Construction (MCC). Простое развертывание и возможность использования обломков и отходов сделали этот мобильный завод привлекательным инструментом восстановления жилья и инфраструктуры в Украине.

Завод не является полностью автономным, но требует использования дизельного генератора для питания и отдельно стоящей молотковой мельницы для измельчения обломков и отходов. Процесс производства состоит в перемешивании порошка с цементом и водой, чтобы получить смесь готового кирпича. Этот кирпич может быть складной и соединяемый между собой, чтобы создать здания без использования раствора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина