Байден заявил, что не будет говорить с Путиным после обмена заключенными
- 2.08.2024, 3:09
Во время своего выступления по случаю возвращения заключенных он поблагодарил канцлера Германии.
Президент США Джо Байден не намерен разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным после обмена заключенными. Об этом глава американской администрации заявил в выступлении в окружении семей переданных в Вашингтон заключенных.
«Как говорит моя сестра, ваши слова да Богу в уши», — сказал Байден в ответ на вопрос, улучшатся ли отношения между Россией и США после обмена. Он добавил, что ему по поводу этого обмена не нужно разговаривать с Путиным.