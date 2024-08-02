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Байден заявил, что не будет говорить с Путиным после обмена заключенными

  • 2.08.2024, 3:09
Байден заявил, что не будет говорить с Путиным после обмена заключенными
Джо Байден

Во время своего выступления по случаю возвращения заключенных он поблагодарил канцлера Германии.

Президент США Джо Байден не намерен разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным после обмена заключенными. Об этом глава американской администрации заявил в выступлении в окружении семей переданных в Вашингтон заключенных.

«Как говорит моя сестра, ваши слова да Богу в уши», — сказал Байден в ответ на вопрос, улучшатся ли отношения между Россией и США после обмена. Он добавил, что ему по поводу этого обмена не нужно разговаривать с Путиным.

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