В Вашингтон прилетели освобожденные в рамках обмена с РФ американцы 2.08.2024, 7:37

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретили их в аэропорту.

На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона сел самолет с освобожденными в России гражданами США в рамках большого обмена. На борту находились журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашова, и бывший морской пехотинец Пол Вилан.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на трансляцию Белого дома и Twitter президента США Джо Байдена.

Американский президент встретил их на аэродроме. Кроме того, освобожденных из российских застенок сограждан встретила также вице-президент Камала Харрис.

Join @VP and me as we greet Americans freed from Russia at Joint Base Andrews. https://t.co/0B5iOzYKk0 — President Biden (@POTUS) August 2, 2024

На обнародованных СМИ кадрах можно увидеть, как Гершковича, Вилана и Курмашову обнимают их близкие, родные и топ-чиновники.

Напомним, 1 августа произошел большой обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и США и Германией с другой. В общей сложности страны обменяли 24 заключенных.

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