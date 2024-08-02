Ракеты ATACMS поразили судоремонтный завод Черноморского флота РФ в Севастополе

Ракеты ATACMS поразили судоремонтный завод Черноморского флота РФ в Севастополе2
- 2.08.2024, 7:45
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Над Килен-бухтой поднимается дым.
В ночь с 1 на 2 августа во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы, местные жители слышали звуки стрельбы и сирены в городе. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский ветер».
«Взрывы подписчики слышали от Севастополя до Балаклавы», — говорится в сообщении.
Взрывы прогремели также в Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.
Позже появилось видео, снятое местными жителями в Севастополе. На нем слышно как в городе звучит воздушная тревога, ведется стрельба, а также раздаются мощные взрывы.
Подписчики телеграм-канала «Крымский ветер» сообщили, что оккупанты подняли в небо самолеты с аэродрома «Бельбек».
Также жители Севастополя сфотографировали дым, который появился в результате ночной атаки над бухтой города.
Позже появилось сообщение, что в результате атаки ракетами ATACMS поражен 13-й судоремонтный завод Черноморского флота РФ в Килен-бухте.
«Есть прилет в районе 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ в Килен-бухте, сообщает наш подписчик Похоже, именно над ним поднимался дымок», — сообщил «Крымский ветер».
В центре Севастополя жители сняли падение каких-то обломков.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что оккупационной армии пришлось отбивать массированную атаку на город.
«По предварительной информации, сбито уже более 4 воздушных целей», — написал Развожаев.
По его словам обломки сбитых ракет ATACMS и беспилотников упали в разных частях города, из-за чего на некоторых улицах оборваны линии электропередач.
Впоследствии он заявил о перекрытии проспекта генерала Острякова из-за якобы сбитой ракеты ATACMS с суббоеприпасами. По словам представителя оккупационной «администрации», это ориентировочно продлится до полудня.
Он также рассказал, что фугасная часть ракеты ATACMS, сбитая ПВО, пробила девятиэтажки и застряла на техническом этаже. Детонации не было.
«По предварительной информации сохраняется угроза атаки БПЛА в течение всей ночи», — подчеркнул Развожаев.