Во многих районах Курска раздались мощные взрывы

Во многих районах Курска раздались мощные взрывы2
- 2.08.2024, 8:06
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Российский город атаковали беспилотники.
В российском городе Курск во многих районах этой ночью раздались взрывы, а в регионе работают силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки с применением беспилотников.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Местные власти в ночь на 2 августа сначала заявляли об угрозе ракетных ударов, затем около 02:00 рассказали об отбое, а еще позже появилось сообщение об опасности атаки БПЛА в Курской области.
Также российский чиновник заявил о приведении в готовность ПВО для отражения воздушной атаки.
Добавим, что в курских пабликах ходят сообщения о звуках взрывов в разных районах облцентра в течение ночи. Отмечалось, что они были «мощными».
Также в сети писали о якобы сбитии беспилотников над Курском, публиковали кадры со взрывами, вспышками в небе, заявляли о якобы сбитии воздушных целей, в частности указывались БПЛА, в районе города и области.
При этом пока нет данных о возможных последствиях воздушного удара, повреждении объектов или пострадавших.