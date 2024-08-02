закрыть
2 августа 2024, пятница, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во многих районах Курска раздались мощные взрывы

2
  • 2.08.2024, 8:06
  • 6,284
Во многих районах Курска раздались мощные взрывы

Российский город атаковали беспилотники.

В российском городе Курск во многих районах этой ночью раздались взрывы, а в регионе работают силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки с применением беспилотников.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Местные власти в ночь на 2 августа сначала заявляли об угрозе ракетных ударов, затем около 02:00 рассказали об отбое, а еще позже появилось сообщение об опасности атаки БПЛА в Курской области.

Также российский чиновник заявил о приведении в готовность ПВО для отражения воздушной атаки.

Добавим, что в курских пабликах ходят сообщения о звуках взрывов в разных районах облцентра в течение ночи. Отмечалось, что они были «мощными».

Также в сети писали о якобы сбитии беспилотников над Курском, публиковали кадры со взрывами, вспышками в небе, заявляли о якобы сбитии воздушных целей, в частности указывались БПЛА, в районе города и области.

При этом пока нет данных о возможных последствиях воздушного удара, повреждении объектов или пострадавших.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип