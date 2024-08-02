Россия применила во время атаки на Киев «звездный удар» 3 2.08.2024, 8:19

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Что это такое?

Во время массированной атаки на Киев 31 июля, которая, по наблюдениям аналитиков стала рекордной по количеству использованных дронов, Россия применила так называемый звездный удар, поделился в интервью ТСН военный эксперт Игорь Романенко.

По словам Романенко, звездный удар - это когда противник бьет по целям одновременно с разных сторон - как это было с «Шахедами», которые заходили в Киев волнами и со всех сторон.

Он добавил, что Россия уже применяла эту тактику раньше, но крылатыми ракетами.

«Сейчас это уже отработали на дронах. Отразить такую атаку очень сложно. Бойцам зенитно-ракетного комплекса приходится работать в сверхсложных условиях по уничтожению вражеских целей со всех направлений. Здесь очень важна роль структуры управления этим комплексом, надо быстро распределять усилия, чтобы быть более эффективными», - отметил Романенко.

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