Россия применила во время атаки на Киев «звездный удар»3
- 2.08.2024, 8:19
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Что это такое?
Во время массированной атаки на Киев 31 июля, которая, по наблюдениям аналитиков стала рекордной по количеству использованных дронов, Россия применила так называемый звездный удар, поделился в интервью ТСН военный эксперт Игорь Романенко.
По словам Романенко, звездный удар - это когда противник бьет по целям одновременно с разных сторон - как это было с «Шахедами», которые заходили в Киев волнами и со всех сторон.
Он добавил, что Россия уже применяла эту тактику раньше, но крылатыми ракетами.
«Сейчас это уже отработали на дронах. Отразить такую атаку очень сложно. Бойцам зенитно-ракетного комплекса приходится работать в сверхсложных условиях по уничтожению вражеских целей со всех направлений. Здесь очень важна роль структуры управления этим комплексом, надо быстро распределять усилия, чтобы быть более эффективными», - отметил Романенко.