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Россия применила во время атаки на Киев «звездный удар»

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  • 2.08.2024, 8:19
  • 11,256
Россия применила во время атаки на Киев «звездный удар»

Что это такое?

Во время массированной атаки на Киев 31 июля, которая, по наблюдениям аналитиков стала рекордной по количеству использованных дронов, Россия применила так называемый звездный удар, поделился в интервью ТСН военный эксперт Игорь Романенко.

По словам Романенко, звездный удар - это когда противник бьет по целям одновременно с разных сторон - как это было с «Шахедами», которые заходили в Киев волнами и со всех сторон.

Он добавил, что Россия уже применяла эту тактику раньше, но крылатыми ракетами.

«Сейчас это уже отработали на дронах. Отразить такую атаку очень сложно. Бойцам зенитно-ракетного комплекса приходится работать в сверхсложных условиях по уничтожению вражеских целей со всех направлений. Здесь очень важна роль структуры управления этим комплексом, надо быстро распределять усилия, чтобы быть более эффективными», - отметил Романенко.

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