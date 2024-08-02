Путин по-дружески обнял в аэропорту киллера Красикова, сказав ему одно лишь слово 7 2.08.2024, 8:32

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Высланный из Германии убийца обладает опасной для Кремля информацией.

1 августа поздно вечером в аэропорту Внуково приземлился самолет с 8 гражданами РФ на борту.

Глава РФ Владимир Путин в сопровождении военного караула лично встретил в аэропорту Вадима Красикова, отбывавшего в Германии пожизненный срок по обвинению в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Российские телеканалы показали, как Путин лично обнял Вадима Соколова (он же Красиков), пожал ему руку и сказал всего одно слово: «Здорово».

Родственники убийцы признались, что Путин лично знаком с ним и не единожды ходил с ним в тир, пишет dialog.ua.

Немецкие журналисты пишут, что Красиков не только в 2019 году убил в Берлине Хангошвили, но и мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака.

Журналисты BILD утверждают, что Красиков обладает знаниями, которые очень опасны для Кремля.

В Кремле прекрасно понимали, что если киллер останется в немецкой тюрьме, то может пойти на сделку и выдать много тайной информации, поэтому он и значился №1 в обменном списке.

Не исключено, что Красиков причастен к приходу Путина к власти. В феврале 2000 года, после того как Путин стал президентом РФ, Собчак неожиданно скончался. Официальной причиной смерти политика назвали сердечный приступ. Однако его родственники уверены, что Анатолия убили. Именно поэтому российский диктатор и настаивал на освобождении из немецкой тюрьмы Красикова.

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