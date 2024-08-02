Украинские десантники уничтожили колонну техники РФ на Кураховском направлении 2.08.2024, 8:44

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Сверкали фейерверки.

Украинские десантники уничтожили очередную партию техники россиян на Кураховском направлении. Без ярких фейерверков не обошлось.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Десантники 46-й бригады ДШВ уничтожили очередную партию вражеской техники на Кураховском направлении», - говорится в сообщении.

Как признаются военные, фейерверки из уничтоженной вражеской бронетехники не прекращают сиять на Кураховском направлении.

«Длительное наблюдение, тщательное сопровождение, попадание, взрыв - такие составляющие успешной работы операторов БПЛА нашей бригады», - добавили в ДШВ.

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