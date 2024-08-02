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Украинские десантники уничтожили колонну техники РФ на Кураховском направлении

  • 2.08.2024, 8:44
  • 1,264
Украинские десантники уничтожили колонну техники РФ на Кураховском направлении

Сверкали фейерверки.

Украинские десантники уничтожили очередную партию техники россиян на Кураховском направлении. Без ярких фейерверков не обошлось.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Десантники 46-й бригады ДШВ уничтожили очередную партию вражеской техники на Кураховском направлении», - говорится в сообщении.

Как признаются военные, фейерверки из уничтоженной вражеской бронетехники не прекращают сиять на Кураховском направлении.

«Длительное наблюдение, тщательное сопровождение, попадание, взрыв - такие составляющие успешной работы операторов БПЛА нашей бригады», - добавили в ДШВ.

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