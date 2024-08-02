В Зельвенском районе при реконструкции дороги откопали танк 2 2.08.2024, 8:48

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Боевая машина около 80 лет пролежала под метровым слоем грунта.

При реконструкции дороги в Зельвенском районе рабочие откопали танк времен Второй мировой войны. Об этом сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Работы по реконструкции трассы проводились вблизи деревни Пасутичи. Строители наткнулись «на что-то металлическое».

«Когда немного раскопали, поняли, что это фрагмент гусеницы. Каково же было удивление продолживших копать дорожников, когда на свет показался целый танк», — сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Боевая машина около 80 лет пролежала под метровым слоем грунта.

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