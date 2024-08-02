США признали оппонента Мадуро победителем на выборах президента Венесуэлы 1 2.08.2024, 8:55

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Эдмунда Гонсалеса

Госсекретарь приветствовал Гонсалеса с успешной кампанией.

Соединенные Штаты Америки назвали победителем недавних спорных президентских выборов в Венесуэле Эдмунда Гонсалеса. На голосовании он был главным оппонентом действующего главы государства Николаса Мадуро.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Американский чиновник при этом приветствовал от имени Вашингтона венесуэльский народ «за его участие в президентских выборах 28 июля, несмотря на значительные вызовы».

По его словам, на выборах проголосовали не менее 12 миллионов венесуэльцев.

«К сожалению, обработка этого голосования и оглашение результатов контролируемым Мадуро Национальным избирательным советом (CNE) были глубоко ошибочными, что привело к объявленным результатам, не отражающим волю народа Венесуэлы», - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь США отметил, что быстрое объявление данным советом Мадуро победителем «прошло без всяких подтверждающих доказательств», и до сих пор не были опубликованы официальные данные по подсчету голосов «несмотря на неоднократные призывы венесуэльцев и международного сообщества сделать это».

Блинкен добавил, что демократическая оппозиция опубликовала более 80% итогов голосования, полученных с избирательных участков по всей Венесуэле.

«Эти таблицы подсчета свидетельствуют о том, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил больше голосов на этих выборах с непреодолимым преимуществом. Независимые наблюдатели подтвердили эти факты, и этот результат также был подтвержден экзит-полами в день выборов и быстрыми подсчетами», - рассказал американский чиновник.

По его словам, Штаты через несколько дней после выборов «провели широкие консультации с партнерами и союзниками по всему миру, и хотя страны использовали разные подходы в ответ, ни одна не пришла к выводу, что Николас Мадуро получил больше голосов на этих выборах».

«Учитывая убедительные доказательства для Соединенных Штатов и, что самое важное, для венесуэльского народа становится очевидным, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля», - заявил Блинкен.

Госсекретарь США приветствовал Гонсалеса с успешной кампанией. По его мнению, сейчас пора для венесуэльских сторон «начать обсуждение относительно серьезного, мирного перехода» власти в соответствии с местным законодательством и волей народа.

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