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CNN: Главаря ХАМАС ликвидировали дистанционно, бомбу заложили два месяца назад

  • 2.08.2024, 9:10
CNN: Главаря ХАМАС ликвидировали дистанционно, бомбу заложили два месяца назад
Исмаил Хания

Израиль проинформировал США об операции уже после ее осуществления.

Политический глава группировки ХАМАС Исмаил Хания, которого убили в среду в Тегеране, погиб от бомбы, которая была заложена в гостевом доме, где он остановился.

Как пишет CNN со ссылкой на информированные источники, бомба была спрятана около двух месяцев назад в гостевом доме. Она сдетонировала дистанционно, когда Хания был в своей комнате.

Иран и ХАМАС заявляют, что ликвидацию провел Израиль. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность. Как утверждает источник, официальные лица США были проинформированы об операции израильскими официальными лицами только после убийства.

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