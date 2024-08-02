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На границе Беларуси с Польшей и Литвой — почти коллапс

  • 2.08.2024, 9:23
  • 2,082
На границе Беларуси с Польшей и Литвой — почти коллапс

Очереди по сравнению с четвергом значительно выросли.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брест» по состоянию на утро 8:00 в очереди стоят 69 автобусов и 550 легковушек. Такой информацией поделился Госпогранкомитет.

По Козловичам, где грузовой транспорт, информации нет.

Очереди из легковых машин сохраняются и на пунктах пропуска на границе с Литвой: в «Каменном Логе» перед зоной ожидания стоят 220 авто и 11 автобусов, 760 грузовиков.

В Беняконях — 200 легковушек и 910 грузовиков. Очередей из автобусов нет.

В Григоровщине на латвийской границе очередей из легковушек и автобусов нет совсем. Стоит 345 грузовиков.

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