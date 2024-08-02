Турция заблокировала доступ к Instagram 1 2.08.2024, 9:41

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Причины и продолжительность запрета пока не неизвестны.

Турция заблокировала доступ к соцсети Instagram. Причины и продолжительность запрета пока не называется.

Об этом сообщает Reuters.

Об этом сообщил в пятницу, 2 августа регулятор информационных технологий, не указывая причины или продолжительности запрета, из-за чего мобильное приложение платформы также стало недоступным.

Как пишет издание, этот шаг был сделан после комментариев в среду, 31 июля, руководителя директората по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

Он критиковал платформу за решение блокировать публикации соболезнования в связи с убийством лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

«Это цензура, чисто и просто», - сказал Алтун, добавив, что Instagram не ссылался на нарушение политики в своих действиях.

От компании Meta не было комментариев.

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