Ученые выяснили, где живут самые уверенные женщины в мире 3 2.08.2024, 9:48

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Результаты исследования оказались неожиданными.

В новом исследовании, проведенном учеными из Даремского университета, обнаружены наиболее и наименее уверенные в себе женщины в мире. В опросе приняли участие 1186 респонденток в возрасте 18-80 лет из шести стран.

Темнокожие нигерийки возглавляют список с высокой оценкой собственного тела. А на другом конце шкалы – западные женщины, они менее всего довольны своей фигурой, пишет MailOnline.

«Мы обнаружили, что оценка тела была относительно стабильной в любом возрасте, а социокультурное давление было очевидно во всех культурах. Однако степень, к которой ощущалось это давление, и откуда оно происходило, отличались в разных культурах», – комментирует Луиза Хэнсон, руководитель исследования.

Где живут самые уверенные женщины в мире: результаты исследования вас удивят

Образ тела – это сложное явление, которое влияет на людей обоих полов во всем мире. Однако до сих пор большинство исследований сосредотачивались на молодых женщинах из западной части света. В своем новом исследовании команда пыталась понять, как оценка тела отличается между жителями разных культур.

«Мы хотели расширить сферу и включить старший возраст и другие культуры, поскольку эти группы исторически игнорировались», – говорит Хэнсон.

Всего в опросе были вовлечены 1186 женщин в возрасте от 18 до 80 лет из шести стран – четырех западных стран (Австралии, Канады, Великобритании и США), а также Китая и Нигерии. Они были опрошены относительно собственного чувства оценки тела, а также давления, которое они испытывают вокруг имиджа тела со стороны семьи, сверстников и СМИ.

Результаты показали, что все три группы имели относительно стабильную оценку тела по возрасту. Однако существовали значительные культурные отличия.

Оказалось, что опрашиваемые из западных стран испытывают значительно большее давление со стороны средств массовой информации, чтобы они соответствовали идеалам худощавости или спортивной формы. Хотя это давление уменьшалось с возрастом, даже на самом низком уровне, давление, которое они ощущали, все равно было больше, чем для других этнических групп.

Темнокожие нигерийские женщины наоборот зафиксировали высокую оценку тела, а также гораздо меньшее давление СМИ относительно изображения тела. В то же время китайские женщины сообщили о высоком постоянном давлении со стороны семьи и сверстников относительно изображения своего тела, тогда как давление, связанное со СМИ, было меньше.

Ученые надеются, что результаты дадут толчок дальнейшим исследованиям оценки тела в разных культурах.

«Основываясь на наших результатах, мы предполагаем, что при разработке вмешательств для повышения оценки тела эксперты должны принимать во внимание все возрастные группы, а не только молодых женщин. Кроме того, существует потребность во вмешательствах, адаптированных к культурным различиям, таким как повышение медиаграмотности для жительниц Запада, которые сообщили о наивысшем давлении в этой сфере», – добавила Хансон.

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