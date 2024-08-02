На белорусском предприятии создали точку доступа к Wi-Fi с «ненормативным названием»9
- 2.08.2024, 9:58
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Фирма пожаловалась в милицию.
Одна из организаций Могилевской области обнаружила на своем роутере созданную новую беспроводную точку доступа к сети с «ненормативным названием». Предприятие обратилось в милицию, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз (ГКСЭ).
Во время проверки роутер изъяли и направили на компьютерно-техническую экспертизу.
«Судебные эксперты установили, что неизвестные посредством сети Интернет подключились к роутеру организации и создали открытую точку доступа к сети, дав ей весьма своеобразное название. Также в рамках экспертизы установлен IP-адрес устройства, с которого осуществлялось подключение к роутеру, дата и время подключения», — сообщили в ГКСЭ.
Получить доступ к роутеру удалось благодаря тому, что на учетной записи стоял простой пароль по умолчанию от завода-изготовителя.