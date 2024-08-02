Гиркин удивил 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

2.08.2024, 10:02

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Зачем так кипятиться?

Удивил сегодня Стрелков-Гиркин.

Пишут, что историю с обменом российских политзаключенных, он прокомментировал таким вот образом: «В очередной раз убедился, что в РФ намного выгоднее и безопаснее быть русофобом и сволочью».

Начать с того, что завидовать Стрелкову-Гиркину нечего. Дело в том, что российские политзаключенные выданы в клоаку Запада, который, как известно, вырождается… С экономикой там плохо, жизнь всё тяжелее, еще стреляют.

Вот если бы российских политзаключенных отправили в дружественную Мали или ЦАР, то Стрелков-Гиркин имел бы причины для возмущения. Там действительно рай.

Непонятно, кроме того, зачем так кипятиться? Стрелков-Гиркин мог сам отправиться в Европу, его туда звали – в Гаагу. Вынесли приговор за сбитый «Боинг». Приехал бы, сидел бы там в тюрьме, учил нидерландский (давно бы уже на нём говорил). Чистое белье, уютная камера, хорошая еда, телевизор, в котором нет Путина. Может быть, и пиво по выходным. Красота!

Получилось же, что променял европейскую тюрьму на путинскую и теперь завидует тем, кто отбыл из мест заключения в Европу! Нельзя там. Сам виноват. И главное – Гаага по-прежнему приглашает. Можно освободиться и отбыть.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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