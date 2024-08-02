Израильский военный эксперт: Иран получил звонкую и публичную пощечину 2.08.2024, 10:46

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Давид Шарп

Ждать ли большой войны на Ближнем Востоке?

Израиль за несколько дней ликвидировал высокопоставленного военного командира «Хезболлы» и главы ее стратегического подразделения Фуада Шукра и главаря ХАМАС Исмаила Ханию. Почему Израиль пошел на такие операции на территории других стран?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с израильским военным экспертом Давидом Шарпом:

— Буквально вчера Израиль окончательно подтвердил ликвидацию командира боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа в Газе, которая состоялась уже относительно давно. Эта операция может быть одной из самых значимых не только за эту войну, а вообще за многие годы. Эта операция давняя, уже прошли недели, однако не было стопроцентного подтверждения, что он убит, а ХАМАС из принципа об этом не сообщал.

Важно понимать разницу между тем, что произошло в Тегеране и Бейруте. Скажем так, это несколько разные истории. Давайте начнем с Тегерана, где был убит глава политбюро ХАМАС. Формально — это человек номер один в организации. Но неформально главную роль играет глава ХАМАС в Газе, хотя по чину он, можно сказать, ниже, но по практическим вопросам он играет сейчас более важную роль. Зарубежное крыло играет более представительскую и обеспечивающую роль.

После 7 октября на политическом и военном уровнях было принято решение уничтожить всех, кто имеет отношение к террористической атаке на Израиль. В первую очередь — это высшие фигуры ХАМАС, которые имеют прямое отношение к нападению 7 октября. Это решение абсолютно принципиальное и, надеюсь, бесповоротное. Оно имеет огромное значение с точки зрения предотвращения будущих терактов, а также демонстрации силы и повышения морали населения. Это месседж врагу, что те, кто осуществляет подобное, не останутся безнаказанными. Здесь можно привести еще много доводов, но важно, что принято абсолютно четкое и понятное решение, которое никто не отменял.

В рамках этого решения и был ликвидирован Исмаил Хания. Хоть он и не был в боевом крыле ХАМАС, но это человек, который неоднократно принимал решения по терактам, по стратегии борьбы с Израилем, а это значит — уничтожению мирных израильтян направо и налево. Этот человек давным-давно, как принято считать в израильских спецслужбах, «зажился», что называется.

Примерно 20 лет назад было одно знаменитое покушение, когда для атаки на всю верхушку ХАМАС побоялись использовать слишком тяжелую бомбу, чтобы избежать жертв среди гражданских. В итоге вся верхушка организации выжила. Там, кстати, был и Хания.

Совершенно логично, что Хания был одной из приоритетных целей, поэтому при первой же хорошей возможности его решили уничтожить. До некоторых пор он в основном находился в Катаре, а с Катаром у Израиля существует гласная-негласная договоренность: не трогать боевиков ХАМАС на территории этой страны. Доха играет важную роль как посредник для переговоров с ХАМАС по обмену заложников.

Соответственно, если Израиль не хочет разорвать все отношения с Катаром, он не может открыто наносить удары по территории страны, хотя когда-нибудь это вполне может измениться.

Стоит отметить, что Израиль не брал на себя ответственность за ликвидацию Хании, это важная оговорка, но я рассуждаю, как если бы это был Израиль. С этой точки зрения ликвидация Хании в Тегеране, как говорится — совмещение «приятного с полезным». Иран — это враг Израиля, ведущий против нас войну: иранские союзники запускают ракеты по Израилю, Иран и сам наносил удары, Корпусом стражей исламской революции и иранской разведкой организуются теракты против израильтян по всему миру. Нет каких-либо политических причин, как в случае с Катаром, не ликвидировать главу ХАМАС в Иране.

Это ведь и важный месседж Ирану, что если мы можем достать в таком охраняемом и интересном месте вашего дорогого гостя, то мы можем достать и вас. Так я вижу эту логику. Естественно, что уничтожение главы политбюро ХАМАС, прибывшего на инаугурацию президента Ирана, обнимавшегося с ним за считанные часы до ликвидации, встречавшегося с духовным лидером и так далее, это очень звонкая и публичная пощечина Ирану, который не уберег этого самого дорого гостя.

— Ответит ли Иран?

— Тегеран такого стерпеть не сможет. По всей видимости, Иран нанесет удар по Израилю, вполне вероятно, что это будет открытый удар ракетами или что-то в этом роде. Союзники Ирана к этому подключатся, хотя они и так регулярно наносят удары по территории Израиля.

Этот риск наверняка принимался в расчет. На мой взгляд, уничтожение главы политбюро ХАМАС — это настолько принципиальный момент, что риск был оправдан. Посмотрим, как стороны поведут себя, чтобы сделать окончательные выводы.

Что касается ликвидации Фуада Шакра, то здесь другая ситуация. Скажем так, это произошло в рамках одной войны, однако с разными противниками и по разным причинам. Как вы правильно сказали, это человек номер один в военной иерархии «Хезболлы», хотя она у них не совсем строгая в том плане, что он играет роль главнокомандующего, которому все подчиняются. Я бы сказал, что он первый среди пары-тройки равных, это ближайший советник Хасана Насраллы (третий генеральный секретарь «Хезболлы» — ред.) по стратегическим и военным вопросам, член «Совета Джихада», узкого совета, который коллективно решает вопросы, связанные с военными и внешнеполитическими делами.

Так что Фуад Шакра — это очень важная фигура, вместе с ним в Бейруте погиб иранский военный советник, причем явно офицер не самого низкого ранга. Но тут смысл был в другом. «Хезболла» ведет с Израилем некую ограниченную войну, в рамках которой стороны придерживаются определенных правил, установленных в первую очередь для себя, чтобы не перейти к большой войне. Но при этом эти правила расширяются, когда происходит обмен ударами. Возможны разного рода эксцессы.

Сказать, что удар «Хезболлы», приведший к гибели 12 детей и подростков в Израиле, это какой-то эксцесс — значит ничего не сказать. Это и повод, и причина не только для серьезного удара, но и для начала большой войны. Однако Израиль пока не пошел на начало большой войны, при этом было решено ответить очень болезненно для «Хезболлы».

Уничтожение командира такого ранга — более чем болезненно, тут «Хезболла» допустила ошибку. Возможно, они считали, что Израиль не осмелится ударить по Бейруту, а Бейрут для них это святое, они всегда угрожали Израилю, что «если вы тронете кого-то здесь или что-то сделаете, то вас ждет тяжелый ответ».

Либо они вообще считали, что Израиль не решится на ответ, это грубая ошибка. Ему не удалось избежать наблюдения израильской разведки, которая знала, где находится Шакра, ну а дальше все было делом техники — самолеты F-35 положили пару-тройку высокоточных бомб в угол здания, где он находился. Результат налицо.

Так что это два разных случая. В ситуации с главарем «Хезболлы» решения принимались по одним причинам, с Хании — по другим. Но по времени это немного совпало.

— Главный вопрос, который сегодня все задают: ждать ли большой войны на Ближнем Востоке. Или мы увидим повторение обмена ударами между Ираном и Израилем, который был ранее?

— Тут важно понять, что большая война с участием Ирана и без его участия — это разные вопросы. Если рассматривать большую войну против «Хезболлы» без участия Ирана, то тут возможности очень велики.

Во-первых, «Хезболла» сама по себе. Да, там есть согласование определенных моментов с Ираном, но она самостоятельна.

Стоит предполагать, что «Хезболла» пойдет на достаточно мощный ответ, мягко говоря, в отношении Израиля. И далее, так как Израиль не выбрал большую войну в инициативном порядке, все будет зависеть от этого ответа «Хезболлы». Если что-то окажется болезненным или чрезмерно переходящим границы, то ответ Израиля на эти действия будет соответствующим. Велики шансы, что по принципу «пошло-поехало» все это дело перейдет в большую войну. А, возможно, нет.

Все будет зависеть от решимости сторон. От того, что куда попадет. Считаю, что Израиль должен из стратегических соображений начать большую войну с «Хезболлой». Масштабная операция необходима, чтобы изменить правила игра, которые для Израиля стратегически абсолютно неприемлемы. Однако это решение либо не было принято, либо с этим решили подождать какое-то количество недель, чтобы закончить кое-что в Газе, где-то лучше подготовиться. Возможно и такое.

В любом случае, когда решали уничтожить Фуада Шукра в Бейруте, то исходили из того, что шанс на большую войну с «Хезболлой» есть. Хоть к этому и не шли целенаправленно, но такой вариант не исключали, особенно сейчас, когда будет, по всей видимости, серьезный обмен ударами.

Что касается Ирана, то его подключение просто в инициативном порядке к большой войне Израиля с «Хезболлой» вероятно, но я бы сказал, что эта вероятность далека от 100%. В этом случае Иран ждут серьезные последствия военного характера от Израиля, а также возможны проблемы с Соединенными Штатами.

Обмен ударами вполне возможен, но кое-что меняет ликвидация Хании в Тегеране. Если Иран нанесет по Израилю некий ограниченный одноразовый удар, то вопрос в том, будет ли ответ Израиля на это или нет. В прошлый раз, когда Иран нанес удар по Израилю, демонстративный, хоть и безрезультатный, Израиль ответил очень булавочным уколом, даже не взял на себя ответственность, хотя уничтожил ключевой элемент ПВО Ирана.

В этот раз тоже многое будет зависеть от ответа Израиля. Ирану большая война с Израилем невыгодна, но посмотрим. В тот момент, когда происходят такие обмены ударами, шансы на это повышаются, даже когда у противников нет желания начинать что-то на самом деле больше.

В процентах это оценить сложно, но я бы сказал, что в случае с «Хезболлой» шанс на большую войну достаточно велик. Эта вероятность будет сохранятся еще ближайшие несколько недель, где-то до середины осени, даже если сейчас все утихнет.

А с Ираном, как я уже говорил, есть и завязка на «Хезболлу», есть уязвленная гордость от того, что произошло в Тегеране. C большой вероятностью можно сказать, что в ближайшие дни планируется ответный удар, возможны и другие действия Ирана против Израиля, но это уже больше к классическому терроризму. Так что ситуация напряженная.

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