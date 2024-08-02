Единственный шанс Леонид Невзлин

2.08.2024, 10:30

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Леонид Невзлин

Все силы должны быть брошены на помощь Украине.

Невозможно не радоваться за освобождение политических заключенных. Вчера многие плакали от радости. Невозможно не испытывать ненависть и горечь бессилия за освобождение путинских убийц. Такая цена была заплачена вчера за жизни и свободу честных и смелых людей, в том числе моего друга и сына моего друга Володи Кара-Мурзы. Мы в Израиле хорошо знаем, что такое обмены террористов и убийц на жизни наши заложников.

Кадры и чувства очень сильные, поздравляю освобожденных узников совести и их родных и близких с концом страшного и мучительного периода. Разум же призывает обратиться к освобожденным борцам с кровавым путинским режимом: очень надеюсь, что обретенный вами опыт и понимание послужит примером другим не оказаться в ГУЛАГе, а бороться с режимом на свободе, там, где есть для этого условия и возможности.

Можно бороться на стороне ВСУ с оружием в руках, как это делают русские добровольцы. И снова не устаю повторять — все силы должны быть брошены на помощь Украине. Это единственный шанс для тех, кто готов бороться за будущее своей России. Можно вести полезную деятельность из западных демократических стран, помогая тем же политзекам, которых в застенках Путина осталось еще огромное количество, в том числе украинцев.

Леонид Невзлин, Telegram

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