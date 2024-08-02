Салливан: Обмен заключенными не означает ослабления санкций против России 2 2.08.2024, 10:37

1,226

Джейк Салливан

Фото: AFP

Советник Байдена прояснил позицию США.

Многостороннее соглашение об обмене заключенными не означает отмены каких-либо санкций против России, заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент публично и неоднократно в течение двух лет четко давал понять стоимость и последствия агрессии (России против Украины – ред.), противоречащей интересам США», — сказал Салливан, отвечая на вопрос журналиста, говорил ли президент США Джо Байден российскому лидеру Владимиру Путину о цене ареста и удерживания граждан США.

Салливан повторил предварительные комментарии Байдена, что президент США не намерен разговаривать с Путиным, добавив, что российский лидер «понимает позицию президента».

Советник Белого дома также заявил, что обмен пленными, над которым работали Соединенные Штаты, включал российского оппозиционера Алексея Навального. Навальный скончался в тюрьме при подозрительных обстоятельствах 16 февраля, и Салливан стал первым чиновником США, публично подтвердившим, что политик был частью возможного обмена.

В обращении 1 августа президент США Джо Байден подчеркнул, что в нынешний обмен заключенными были включены некоторые соратники Навального – Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com