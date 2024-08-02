закрыть
2 августа 2024, пятница, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Салливан: Обмен заключенными не означает ослабления санкций против России

2
  • 2.08.2024, 10:37
  • 1,226
Салливан: Обмен заключенными не означает ослабления санкций против России
Джейк Салливан
Фото: AFP

Советник Байдена прояснил позицию США.

Многостороннее соглашение об обмене заключенными не означает отмены каких-либо санкций против России, заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент публично и неоднократно в течение двух лет четко давал понять стоимость и последствия агрессии (России против Украины – ред.), противоречащей интересам США», — сказал Салливан, отвечая на вопрос журналиста, говорил ли президент США Джо Байден российскому лидеру Владимиру Путину о цене ареста и удерживания граждан США.

Салливан повторил предварительные комментарии Байдена, что президент США не намерен разговаривать с Путиным, добавив, что российский лидер «понимает позицию президента».

Советник Белого дома также заявил, что обмен пленными, над которым работали Соединенные Штаты, включал российского оппозиционера Алексея Навального. Навальный скончался в тюрьме при подозрительных обстоятельствах 16 февраля, и Салливан стал первым чиновником США, публично подтвердившим, что политик был частью возможного обмена.

В обращении 1 августа президент США Джо Байден подчеркнул, что в нынешний обмен заключенными были включены некоторые соратники Навального – Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип