Салливан: Обмен заключенными не означает ослабления санкций против России

Салливан: Обмен заключенными не означает ослабления санкций против России2
- 2.08.2024, 10:37
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Советник Байдена прояснил позицию США.
Многостороннее соглашение об обмене заключенными не означает отмены каких-либо санкций против России, заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Президент публично и неоднократно в течение двух лет четко давал понять стоимость и последствия агрессии (России против Украины – ред.), противоречащей интересам США», — сказал Салливан, отвечая на вопрос журналиста, говорил ли президент США Джо Байден российскому лидеру Владимиру Путину о цене ареста и удерживания граждан США.
Салливан повторил предварительные комментарии Байдена, что президент США не намерен разговаривать с Путиным, добавив, что российский лидер «понимает позицию президента».
Советник Белого дома также заявил, что обмен пленными, над которым работали Соединенные Штаты, включал российского оппозиционера Алексея Навального. Навальный скончался в тюрьме при подозрительных обстоятельствах 16 февраля, и Салливан стал первым чиновником США, публично подтвердившим, что политик был частью возможного обмена.
В обращении 1 августа президент США Джо Байден подчеркнул, что в нынешний обмен заключенными были включены некоторые соратники Навального – Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин.