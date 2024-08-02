«Они еще имеют наглость врать» 1 2.08.2024, 10:55

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Белорус отреагировал на фальсификацию статистики от лукашистов.

За время правления Лукашенко в Гомельской области было открыто 44 школы или пристройки для них и 23 детских сада. Но есть нюанс. С 91-го года на Гомельщине закрыты 372 школы из 878, сейчас их осталось 506. До прихода Лукашенко население Беларуси продолжало расти, школы не закрывались.

«Мало того, что лукашисты довели Беларусь до катастрофического сокращения населения, особенно молодежи и детей. Они еще имеют наглость нагло извращать информацию. При лукашизме Беларусь ждет ужасное будущее», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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