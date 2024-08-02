Шольц: Решение об обмене киллера Красикова не было легким 3 2.08.2024, 11:02

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Олаф Шольц

Канцлер Германии объяснил выдачу российского убийцы.

Решение об обмене российского убийцы Вадима Красикова не было легким для Германии. Но некоторые из заключенных в России опасались за свое здоровье и жизнь.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Spiegel и Bild.

Шольц отметил, что многие из заключенных в России опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому важно, что «мы сделали возможной эту защиту для них здесь».

Канцлер Германии назвал нелегким решение о выдаче российского киллера Красикова.

«Никому не было легко принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы», - заявил он.

Решение об обмене Красикова приняла коалиция после предварительных обсуждений. Лидер оппозиции Фридрих Мерц был проинформирован на ранней стадии и согласился с решением.

Министр юстиции Марко Бушманн, комментируя обмен, заявил, что месяцы сотрудничества с США сделали его возможным.

Относительно выдачи Красикова Бушман сказал: «Возможно, самая плохая уступка Путину касается моей сферы ответственности как министра юстиции. Мы депортировали в Россию убийцу, который был осужден в Германии в соответствии с законом. Без этого шага журналисты, политики и другие заключенные не были бы освобождены».

Ранее издание Welt писало, что Красиков был депортирован из Германии, но не был помилован. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер мог помиловать российского убийцу, который был приговорен к пожизненному заключению, но этого не произошло.

Для обмена правительство Германии применило раздел 456а Уголовно-процессуального кодекса, позволявший депортировать россиянина. Красиков был депортирован по решению иммиграционной службы города в Нижней Баварии, где находилась его тюрьма.

Напомним, вчера, 1 августа, прошел масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада. Было обменено в общей сложности 24 заключенных.

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