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Шольц: Решение об обмене киллера Красикова не было легким

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  • 2.08.2024, 11:02
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Шольц: Решение об обмене киллера Красикова не было легким
Олаф Шольц

Канцлер Германии объяснил выдачу российского убийцы.

Решение об обмене российского убийцы Вадима Красикова не было легким для Германии. Но некоторые из заключенных в России опасались за свое здоровье и жизнь.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Spiegel и Bild.

Шольц отметил, что многие из заключенных в России опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому важно, что «мы сделали возможной эту защиту для них здесь».

Канцлер Германии назвал нелегким решение о выдаче российского киллера Красикова.

«Никому не было легко принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы», - заявил он.

Решение об обмене Красикова приняла коалиция после предварительных обсуждений. Лидер оппозиции Фридрих Мерц был проинформирован на ранней стадии и согласился с решением.

Министр юстиции Марко Бушманн, комментируя обмен, заявил, что месяцы сотрудничества с США сделали его возможным.

Относительно выдачи Красикова Бушман сказал: «Возможно, самая плохая уступка Путину касается моей сферы ответственности как министра юстиции. Мы депортировали в Россию убийцу, который был осужден в Германии в соответствии с законом. Без этого шага журналисты, политики и другие заключенные не были бы освобождены».

Ранее издание Welt писало, что Красиков был депортирован из Германии, но не был помилован. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер мог помиловать российского убийцу, который был приговорен к пожизненному заключению, но этого не произошло.

Для обмена правительство Германии применило раздел 456а Уголовно-процессуального кодекса, позволявший депортировать россиянина. Красиков был депортирован по решению иммиграционной службы города в Нижней Баварии, где находилась его тюрьма.

Напомним, вчера, 1 августа, прошел масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада. Было обменено в общей сложности 24 заключенных.

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