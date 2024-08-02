закрыть
2 августа 2024, пятница, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Любовь к искусству оказалась полезна для психики

2
  • 2.08.2024, 11:11
Ученые: Любовь к искусству оказалась полезна для психики

Она дает человеку чувство смысла жизни.

Американские ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв в штате Огайо обнаружили важную связь между любовью к искусству и наличием у человека чувства смысла жизни. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Positive Psychology (JPP).

Предыдущие изыскания показали, что взаимодействие с искусством может дать осмысленный опыт, однако эмпирических доказательств в поддержку теоретических утверждений эстетического когнитивизма (направления, изучающего мыслительные процессы) было мало.

В новой работе команда провела два исследования. В первом участвовало 100 студентов с разным опытом и отношением к сфере искусства. Добровольцы прошли онлайн-опрос для измерения уровня их интереса к искусству и переживаний, которые они испытывают при взаимодействии с различными произведениями.

Второе исследование расширило первый эксперимент, набрав более крупную и разнообразную выборку из 1862 участников.

Результаты показали, что эстетические переживания в ответ на искусство неизменно демонстрировали положительную связь с более высокими уровнями смысла жизни.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обменный фонд
Обменный фонд Ирина Халип
Сколько еще Россия может вести войну?
Сколько еще Россия может вести войну? Гарри Каспаров
В Кремле задергались
В Кремле задергались Леонид Невзлин
Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип