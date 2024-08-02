Нехватка солдат у РФ достигла невиданных масштабов 1 Иван Филиппов

2.08.2024, 11:14

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И это неслучайно.

Судя по всему, что я читаю и вижу, масштабы нехватки людей на фронте у российской армии достигли каких-то прежде невиданных масштабов.

Попытаюсь сформулировать основные соображения – это такая тезисная выжимка из тысячи z-текстов, которые я за прошедший месяц прочитал. Традиционное уточнение: всё, о чем я пишу — это информация из провоенных каналов, если где-то есть моя собственная оценка или моё мнение, я отдельно это упомяну. Итак.

В России третий раз за неделю объявляют об увеличении выплат добровольцам и новым контрактникам. Сами z-авторы пишут, что происходит это не просто так — за прежние большие деньги люди больше не идут. Провоенные авторы не уверены, что новые выплаты помогут.

После того, как Анастасия Кашеварова подняла тему «недолеченных раненых на костылях, без глаза, с тяжелыми ранениями» отправляют обратно на фронт, о многочисленных аналогичных случаях написали еще многие военные каналы. Более того, за последние пару недель это явление стало общим местом настолько, что пишут о нем уже впроброс как о чем-то само собой разумеющемся.

На фронте начался процесс, скажем так, «переформирования» отдельных подразделений. Например теперь есть «Мотострелковый полк Воздушно-Космических Сил». Цитирую: «Люди набранные по аэродромам. Тут есть и инженерно-технический состав и летно-подьемный состав и летный состав присутствует. Вооруженники, радисты, механики, двигателисты и тормозники. Сержанты, прапорщики и офицеры. Вроде даже один штурман есть». Еще одна цитата: «…на флоте, как только могут, переводят контрактников в бригады морской пехоты. Вплоть до превращения комендантского взвода в штурмовой. Теперь вот мотострелковый полк из личного состава ВКС. Помимо этого, существуют ситуативные инициативы на фронте. Например, взять хотя бы несколько «ненужных» связистов для пополнения штурмовой роты. Перебросить РМОшников в формируемый взвод БПЛА, потому что специалистов по контракту или мобилизации не появилось. Сформировать из миномётной батареи эвакогруппы — после утраты матчасти. Расформировать снайперский взвод снайперской роты, чтобы перекинуть личный состав в штурмовой взвод. Это всё текучка, начиная примерно с декабря 2023-го — результат постоянного, без оперативных пауз на пополнение и подготовку «позиционного наступления».

Потери. Понятно, что это пока не Бахмут, но про потери пишут больше и больше. И про потери страшные. Еще цитата: «Для тех, кто не понимает — наступать некем физически. Истощилась живая сила…Уровень ряда командиров тактического звена — ниже плинтуса. При проведении операции эти «отцы-командиры» не готовят группу эвакуации. Ротный «Шторма». Логика: «А зачем? Легкие сами выйдут, а тяжелых мы не вытаскиваем». ….на одном из статичных направлений руководство приняло «гениальное» решение ….не забирать «двухсотых», т.к. это увеличивает статистику потерь. А пока лежат «бесхозные», числятся как живые или пропавшие без вести. Вытаскивать дают частями, дозированно, чтобы статистика не росла».

О потерях можно судить не только по текстам z-авторов, но и по видео, которые публикуют украинские каналы. Я понимаю, что вы вряд ли их смотрите, но, честно говоря, они вызывают даже не удивление, а просто оторопь. Последние несколько дней видео таких много, выглядят они более-менее одинаково: бронетанковая колонна едет через поле. Поле целиком простреливается украинской артиллерией. В воздухе FPV-дроны. Колонну жгут. Иногда целиком, иногда кому-то удается уехать. Потом дроны добивают разбежавшуюся пехоту, которая пытается спрятаться хоть где угодно – но спрятаться особенно негде. Третий год войны. Про дроны знает самая тупая лягушка на самом дальнем болоте, но техника всё равно идет без прикрытия через поля. Почему? Потому что у командиров приказ наступать – ну вот они наступают.

А иногда, например в районе Покровского, так идет пехотная колонна. Без всего. С предсказуемыми результатами..

Обычно в этом месте мне задают вопрос: если всё так плохо и людей не хватает, то почему российская армия берет один город/село/избушку лесника за другим? Ответ не очень сложный.

Во-первых, довольно часто «взятый населенный пункт» – это село или город, в котором все строения настолько разрушены, что их уже невозможно оборонять. Во-вторых, как я уже написал выше – велено наступать и наступают. Не считаясь с потерями.

Но чем дальше наступают и чем больше «с избыточными потерями» и «мясными штурмами» захватывают, тем меньше остается тех, кому надо дальше идти вперед. И их либо пытаются купить огромными деньгами, либо тащат на фронт калек, собирают из авиаторов мотострелков, и так далее.

То есть вопрос не столько про продвижение, сколько про цену за сотню метров и возможность с такими темпами потерь продолжать наступать. У z-авторов ответ на вопрос простой – вторая волна мобилизации. Но кажется, что в это они сами не очень верят.

Иван Филиппов, «Фейсбук»

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