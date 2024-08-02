Десятки тысяч пассажиров застряли в аэропорту Тель-Авива 2.08.2024, 11:26

4,382

Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль.

Семь авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном, сообщают визраильские СМИ Channel 12 и The Times of Israel.

Авиакомпании Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India отменили все свои предстоящие рейсы в Израиль. Авиакомпания FlyDubai отменила некоторые из своих запланированных рейсов, уточняют журналисты.

По имеющимся данным, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве сейчас находятся около 70 тысяч пассажиров. Некоторые из них пытаются успеть на последние самолеты, вылетающие из страны, на случай новых отмен, а другие вообще хотят отменить свои рейсы из-за опасений, что не смогут вернуться в Израиль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com