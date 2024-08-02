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Десятки тысяч пассажиров застряли в аэропорту Тель-Авива

  • 2.08.2024, 11:26
  • 4,382
Десятки тысяч пассажиров застряли в аэропорту Тель-Авива

Авиакомпании отменяют рейсы в Израиль.

Семь авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном, сообщают визраильские СМИ Channel 12 и The Times of Israel.

Авиакомпании Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India отменили все свои предстоящие рейсы в Израиль. Авиакомпания FlyDubai отменила некоторые из своих запланированных рейсов, уточняют журналисты.

По имеющимся данным, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве сейчас находятся около 70 тысяч пассажиров. Некоторые из них пытаются успеть на последние самолеты, вылетающие из страны, на случай новых отмен, а другие вообще хотят отменить свои рейсы из-за опасений, что не смогут вернуться в Израиль.

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